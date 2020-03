করোনায় ভারতে আক্রান্ত ৭২৭, মৃত্যু ২০

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের ছোবলে ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২৭ জনে। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪৫ জন। যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টার বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানায়।

এনডিটিভি জানায়, বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) ছিল দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত ২১ দিনের লকডাউনের দ্বিতীয় দিন। এদিন সাধারণ মানুষের জন্য ১.৭ লাখ কোটি রুপির প্যাকেজ ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। খাদ্য সুরক্ষা এবং জরুরী পণ্য সামগ্রী কেনায় অর্থের জোগানে এই টাকা খরচ হবে।

অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে অন্যান্য রাজ্যগুলোকে চিঠি দিয়ে সহায়তার অনুরোধ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী।

অন্য রাজ্যের শ্রমিকদের জন্য ১০০ কোটি রুপির প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন বিহারের রাজ্য সরকার। একইভাবে গরিব মানুষকে সহায়তায় ৩১০ কোটি রুপির ফান্ড গড়ল রাজস্থান সরকার।

বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরে প্রথম করোনা রোগীর মৃত্যু হয়। সংক্রমণ এড়াতে অঞ্চলটিতে সব মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

করোনার চিকিৎসার জন্য ওডিশা, আসামসহ বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক হাসপাতাল গড়া হচ্ছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের কাজে যোগ দিতে বলল হরিয়ানা সরকার‌

একইভাবে ২০০ কোটি রুপির ত্রাণ তহবিল ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রাণ তহবিলে সহায়তা দিতে রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে গত সপ্তাহে নিষিদ্ধ করা আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিলের সময়সীমা বাড়িয়ে ১৪ এপ্রিল করেছে দেশটি। একইসময় পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দিল্লি মেট্রো রেলও।