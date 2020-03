এতদিন ভাবতাম তারাই ধনী যাদের অনেক বেশি ব্যাংক ব্যালেন্স, ইন্ডাস্ট্রি, ব্যবসা বাণিজ্য, অনেক বড় চাকরি। কিন্তু করোনার এই দুঃসময়ে দেখি ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, বড় চাকরি থাকলেই তারা সবাই ধনী হয় না। যারা বছর বছর কোটি কোটি টাকা আয় করার পরও সংকটের সময় নিজেদের কর্মচারীদের বেতন দিতে অন্যের কাছে সাহায্য চান, তারা কিসের ধনী?

এতদিনের আয় থেকে যদি নিজের কর্মচারীদের ২/৩ মাসের বেতন দিতে না পারেন, তাহলে কিসের ধনী তারা? বরং আমি দেখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ চাকুরীজীবী, মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী -তারা এই সংকটে নানা রকম উদ্যোগ নিয়েছেন, নিজেদের কর্মচারীর বেতন দিতে সঞ্চয় ভাঙছেন, পকেটের টাকা খরচ করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন খাদ্য এবং জরুরী প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কেবল গুটিকতক ধনীকে দেখেছি এই উদ্যোগে সামিল হতে।

ধনীদের অনেকেই দেশের এই চরম সংকটে নিজেদের শ্রমিকের বেতন দেয়ার জন্য হাত পাতছেন অন্যের কাছে। তাদের ব্যাংক ব্যালান্স, সম্পত্তিতে রাখা টাকাগুলো থেকে কি এইটুকু ব্যয় করা যেত না? যে টাকাটা তাদের শ্রমিকের বেতনের জন্য চাইছেন, তারা সেটা না নিলে, সেই টাকা সরকার ব্যয় করতে পারতো সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তায়, ডাক্তারদেরকে পিপিই দিতে। এখন ভাবুন, কী কারণে এদেরকে আমরা ধনী মনে করি?

লেখক: খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ

(ফেসবুক থেকে নেয়া)