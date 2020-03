খানসামায় পিপিই পেল চিকিৎসক-নার্সরা

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি: প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দিনাজপুরের খানসামায় করোনা আক্রান্ত ও সন্দেহজনক ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক,নার্স-মিডওয়াইফ এবং ওয়ার্ড বয়দের মাঝে পারসোনাল প্রটেকটিভ ইক্যুইপমেন্ট (পিপিই) বিতরণ করা হয়েছে।

২৬মার্চ (বৃহস্পতিবার) রাতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগকে ৩০পিস পিপিই, মাস্ক,গøাভস ও ২০০পিস হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা.ফারুক,ডা.নারায়ণ চন্দ্র রায় জয়, ডা.ফয়সাল,অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ কামাল হোসেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা.শামসুদ্দোহা মুকুল জানান,করোনায় আক্রান্ত ও সন্দেহজনক ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে পিপিই জরুরী প্রয়োজন ছিল। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পিপিই পেয়েছি এতে এখন চিকিৎসক-নার্সরা রোগীদের সেবায় সার্বক্ষণিক কাজ করবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম জানান, প্রাণঘাতী করোনা প্রতিরোধে চিকিৎসক-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা আমাদের পরম বন্ধু তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হবে তাই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পিপিই দেওয়া হয়েছে এবং যেকোনো প্রয়োজনে স্বাস্থ্য বিভাগকে উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।