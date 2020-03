গাইবান্ধায় সেনা টহল, রাস্তা মানুষ শূন্য

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধার রাস্তাঘাট অনেকটাই জন শূন্য হয়েছে পড়েছে। রেলওয়ে স্টেশন,বাস টার্মিনাল,বালাসিঘাট ও জেলা শহরে সর্বসাধারনকে তেমন দেখা যাচ্ছে না। শহরে ঔষুধ ও মুদির দোকান ছাড়া বন্ধ রয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং গণপরিবহন। শহর ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ কল্পে মানুষকে নিজ নিজ ঘরে রাখতে টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। বিভিন্ন স্থানে চেক পোস্ট স্থাপন করে জনসমাগম রোধে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি কাজ করছে পুলিশ ও র‌্যাব। সেনাবাহিনীর টহল শুরুর পর মানুষ মুখে মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বের হচ্ছে না। ২৭ মার্চ শুক্রবার সকাল থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত গাইবান্ধা জেলা শহরের ব্যস্ততম সড়কগুলো একেবারেই ছিল জনশূন্য। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গাইবান্ধার সর্বত্র টহল শুরু করে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। তাদের কঠোর অবস্থানের কারণে গাইবান্ধার রাস্তাঘাট অনেকটাই জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। রাস্তায় হাতেগোনা কিছু রিক্সা এবং মোটরসাইকেল ছাড়া কিছুই চলছে না। ঔষুধ ও মুদির দোকান ছাড়া বন্ধ রয়েছে দোকানপাট ও হোটেল রেস্তোরা। এমনকি বন্ধ রাখা রয়েছে চায়ের দোকান। অনেকটা ভূতুরে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। করোনা ভাইরাসের হাত থেকে নিজেকে এবং অপরকে নিরাপদ রাখতে সরকারি নির্দেশ মেনে সবাইকে নিজ নিজ ঘরে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করেছেন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল মতিন।

