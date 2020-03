জুমার নামাজে উপস্থিতি সীমিত রাখার আহ্বান ইফার

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিশ্ব আজ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস। এ পরিস্থিতিতে এর সংক্রমণ ঠেকাতে জুমার নামাজে উপস্থিতি সীমিত রাখার আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) আনিস মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়।

এতে বলা হয়, করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে দেশের বিশিষ্ট আলেম-ওলামাদের পরামর্শ অনুযায়ী আগামীকালের জুমআসহ সকল জামাআতে সম্মানিত মুসল্লিগণের উপস্থিতি সীমিত রাখার এবং ভাইরাস সংক্রমণ হতে সুরক্ষা নিশ্চিত না হয়ে মসজিদে গমন না করার আহবান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের।

দেশের বিশিষ্ট আলেম-ওলামাদের পরামর্শ অনুযায়ী এই বার্তা পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।