তানোর পৌর এলাকায় সুজনের চাল বিতরণ

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরে স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরীর পক্ষ থেকে তানোর পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় অসহায়-হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে চাল ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। দেশে করোনা ভাইরাস দুর্যোগ চলাকালিন তানোর পৌরসভায় সুজনের এসব কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। তানোর পৌরসভার আগামী নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক আবুল বাসার সুজন এসব চাল বিতরণ করেছেন। চলতি বছরের ২৭ মার্চ শুক্রবার দিনব্যাপী তানোর পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় চাল ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। জানা গেছে, নভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দেশে অঘোষিত লগডাউন শুরু হয়েছে। এদিকে অঘোষিত লগডাউন শুরু হওয়ায় দিনমজুর অসহায় হতদরিদ্র পরিবারগুলো চরম বিপাকে পড়েছে। এসব পরিবারকে খাদ্য সহায়তা হিসেবে তাদের মাঝে এমপির পক্ষ থেকে চাল ও জনসচেতনা সৃস্টির লক্ষে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এদিন তানোর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের প্রায় ৫০০ পরিবারের মাঝে এসব চাল বিতরণ করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর আব্দুল লতিব মন্ডল ও তাছির মন্ডল, ওয়াজির হাসান প্রতাপ সরকার, ফয়সাল সরকার অমি, মোর্শেদুল মোনেনিন রিয়াদ, তানভির রেজা, রামিল হাসান সুইট, মেহেদী হাসান, ছাত্রলীগ নেতা জুয়েল রানা ও প্রতাপ কুমার হালদার, মাহাবুর রহমান মাহামপ্রমূখ। #

