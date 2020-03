পার্লারের আড়ালে দেহব্যবসা, খদ্দের সেজে পুলিশের অভিযান

দীর্ঘদিন ধরে পার্লারে চলছে অসামাজিক কার্যকলাপ। আর সেটা ধরতেই খদ্দের সেজে ম্যাসাজ পার্লারে যেতেন ভারতের তামিলনাড়ুর পুলিশ কর্মকর্তারা। অবশেষে তারা হাতেনাতে ম্যাসাজ পার্লারের আড়ালে হওয়া অসামাজিক কার্যকলাপ ধরে ফেলেন। গত সোমবার তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে তিন নারীকে আটক করা হয়। ঘটনাটি ভারতের তামিলনাড়ুর নাগেরকয়েল জেলার।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এএসপি জওহরের নেতৃত্বে এই তল্লাশি চালানো হয়েছিল। ছদ্মবেশে খদ্দের সেজে এই পার্লারে এসে পুলিশ এই ম্যাসাজ পার্লারের আড়ালে মধুচক্র চালানোর বিষয়টি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। আর তারপরেই সেই তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার আচমকা তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়।

তল্লাশি চালানোর পরে তিনজন মহিলাকে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। মূল অভিযুক্তের নাম আলেকজান্ডার৷ তিনি কেরালার বাসিন্দা। কয়েক বছর আগে এই এলাকাতে ওই ম্যাসাজ পার্লার খুলেছিলেন। এছাড়া মধুচক্র চালানোর জন্য পুদুচেরি,তিরুপ্পুর এবং অরণি থেকে তিনজন মহিলাকে আনা হয়েছিল। বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে রাজ্যর বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে গ্রেফতার করা হয় একাধিক মধুচক্রের পাণ্ডাকে। পাশপাশি উদ্ধার করা হয় বেশ কয়েকজন মহিলাকে।সূত্র:সংবাদ প্রতিদিন।