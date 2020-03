বেতন না দিয়ে জোরপুবক সেলারিসিটে স্বাক্ষর নিয়ে ছুটি দেয়ার প্রতিবাদে ভালুকা লাবিব গ্রুপে শ্রমিক অসন্তোস

প্রতিবেদক:

ময়মনসিংহের ভালুকায় বেতন না দিয়ে জোরপুবক সেলারিসিটে স্বাক্ষর নিয়ে শ্রমিকদের ছুটি দেয়ার প্রতিবাদে ভালুকা লাবিব গ্রুপের শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

ওই সময় শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ করেন শ্রমিকরা।

এতে মেহেরাবাড়ীতে লাবিব গ্রুপের লিংকিং ফ্লোরের শ্রমিকদের মধ্যে ছাঁটাই আতংক ছড়িয়ে পড়লে। লিংকিং ফ্লোরের ১৪ শত শ্রমিক কারখানার ভিতরে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে।পরে উপজেলা প্রশাসন ও মডেল থানা পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিকরা জানায়(২৪ মার্চ)বিকালে উপজেলার মেহেরাবাড়ীতে অবস্থিত লাবিব গ্রুপের লিংকিং ফ্লোরের ১৪ শ শ্রমিকে চলতি মাসের বেতন দিয়ে পরিচয়পত্র রেখে আরো তিন মাসের বেতন সীটে সাক্ষর রেখে কারখানা ছুটি ঘোষনা করে মালিক পক্ষ। এর প্রতিবাদে কারখানার ভিতরে শ্রমিকরা এককুগে বিক্ষোভ শুরু করে ।

খবর পেয়ে উপজেলা সহকারী কমিশণার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোমেন শর্মা এবং মডেল থানার ওসি মাইন উদ্দিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কারখানার মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।তিন মাসের অগ্রিম বেতন সীটে শ্রমিকদের যে সাক্ষর রাখা হয়েছিলো সেই সীট ও আইডি কার্ড ফেরত দেয়া হয় তখন।

