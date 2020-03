অকারণে সাধারণ মানুষকে হয়রানি নয়: তথ্যমন্ত্রী

রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষকে অকারণে হয়রানি না করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

শুক্রবার (২৭ মার্চ) দুপুরে তার সরকারি বাসভবন থেকে ফেসবুক লাইভ ও বিটিভির মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবদানকালে তিনি এ আহ্বান জানান।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) থেকে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষ অকারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্যের হেনস্তার শিকার হচ্ছেন বলে তথ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংবাদিকরা।

এর পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যমন্ত্রী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি সাধারণ মানুষকে অকারণে হয়রানি না করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাধারণ মানুষ ব্যাপক সাড়া দিয়েছে জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষ বাইরে বের হচ্ছে না।

তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলার এ সময়ে নিম্নবিত্তের মানুষের জন্য কেজি প্রতি ১০ টাকা হারে চাল বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

হাছান মাহমুদ বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্যখাতের গবেষণায় সরকারি পর্যায়ে মোট বাৎসরিক ব্যয় ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা কয়েকটি যুদ্ধবিমানের মূল্যের সমান মাত্র।