এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট হলে করোনা ঠেকাতে যা করতেন বিল গেটস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধনী বিল গেটস যদি এই মুহূর্তে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতেন তাহলে করোনাভাইরাস প্রতিরো’ধে লোকজনকে আইসোলেশনে রে’খে রেখাটাকে চ্যা’প্টা করাকে (ফ্ল্যা’টেন দ্য কার্ভ) অগ্রাধিকার দিতেন।

মঙ্গলবার টেড (টিইডি) সঞ্চালক ক্রিস অ্যান্ডারসনকে বিল গেটস বলেন, (প্রেসিডেন্ট হলে) স্প’ষ্ট বার্তা হতো, আইসোলেশন বজায় রাখা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই এবং এটি একটা লম্বা সময় ধ’রে চলবে। চীনাদের ক্ষেত্রে এটি ছিল ছয় সপ্তাহের মতো, সুতরাং আমাদেরও সেরকম করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং তা খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

বিল গেটসের মতে, আপনারা যদি (সারাদেশে) ভালভাবে আইসোলেশনে থাকতে পারেন, তাহলে ২০ দিনের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন নতুন আক্রা’ন্তের সংখ্যা সত্যিই পরিবর্তিত হয়েছে এবং তা কমে গেছে। আর এটা দেখেই বোঝা যাবে আপনারা সঠিক পথে আছেন।

তবে বিল গেটস অর্থের চেয়ে মানুষের স্বাস্থ্যকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটা খুবই বে’দ’নার যে অর্থনৈতিক প্রভাব খুবই নাট’কীয়। আমাদের পুরো জীবনে এমন ঘ’টনা এর আগে কখনও ঘ’টেনি। তবে অর্থ ফিরিয়ে আনা খুব সম্ভব, কিন্তু মানুষের জীবন ফেরানো অসম্ভব। তাই আমরা অর্থনৈতিক বিশাল চা’পের য’ন্ত্র’ণা মেনে নিতে যাচ্ছি, যাতে রো’গ আর মৃ’ত্যুর য’ন্ত্র’ণা কমানো যায়।

বিল গেটস বলেন, সবচেয়ে বড় যে বিষয় তা হলো-শাটডাউন পদ্ধতি মেনে চলুন। মানে সামাজিক মেলামেশা বন্ধ রেখে সামাজিক দূরত্বের নীতি মেনে চলুন। এতে করে আপনার আশপাশের লোকের মধ্যে এই ভাইরাসের সং’ক্র’মণ হবে না। আক্রা’ন্তের হার নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। এতে করে দ্রু’ততম সময়ে আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারব।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ১৮টি অঙ্গরাজ্য, ৩১ কাউন্টি ও ১৩ শহরের প্রায় ১৮ কোটি মানুষকে ঘরে থাকার জন্য বলা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবে’দনে এ ত’থ্য জানিয়েছে।

কিন্তু আশ’ঙ্কার কথা হচ্ছে, এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, শিগগিরই দেশটিতে ব্যবসা-বাণিজ্য খুলে দেয়া হবে। ১২ এপ্রিল নাগাদ তা খোলার কথা জানিয়েছেন তিনি।