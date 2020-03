করোনা যুদ্ধে যোগ দিলেন গান্ধী পরিবার

করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকানোর লড়াইয়ে যোগ দিয়েছেন গান্ধী পরিবার। নিজের সাংসদ তহবিলের অর্থ রায়বেরিলি প্রশাসনকে দান করেছেন সোনিয়া গান্ধী।আর রাহুল গান্ধী বিভিন্ন হোস্টেলে আটকে পড়া শিক্ষার্থীদের দেখভালের জন্য কেন্দ্র সরকারকে চিঠি লিখেছেন। বসে নেই প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও., উত্তরপ্রদেশের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে চেয়ে প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছেন।

শুক্রবার রায়বেরিলি প্রশাসনকে চিঠি লিখেছেন সোনিয়া। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নিজের সাংসদ তহবিলের সমস্ত টাকা রায়বেরিলি প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছেন। চিঠিতে লিখেছেন, তাঁর এলাকার কোনও মানুষ যেন অভুক্ত না থাকেন। প্রত্যেকে যাতে সুচিকিৎসা পান। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে দেশের জনধন যোজনার উপভোক্তা, স্বামীহারা মহিলা, বিশেষভাবে সক্ষমদের অ্যাকাউন্টে আগামী তিনমাসের জন্য ৭৫০০ টাকা করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি কৃষকদের কাছ থেকে সমস্ত কৃষিজ পণ্য কিনে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি।

চিঠি লিখেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র ওয়ানাড়ের এক আবাসিক স্কুলে পড়ুয়ারা আটকে রয়েছেন। রাহুল নিজে সেই কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলেছেন। রাহুলের আবেদন, আটকে থাকা পড়ুয়াদের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগানে যাতে টান না পড়ে।

অন্যদিকে, উত্তরপ্র্দেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লিখেছেন প্রিয়াংকা গান্ধী বঢ়রা। তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে চেয়েছেন।কংগ্রেসের রাজ্যসভার বর্ষীয়ান সাংসদ অভিষেক মনু সিংভি পশ্চিমবঙ্গের করোনা তহবিলে দু কোটি টাকা আর্থিক অনুদান দেন।