করোনা মো’কাবেলায় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ সাহায্য করলেন শচীন

স্পোর্টস ডেস্ক : করোনা ভাইরাসের বি’রু’দ্ধে লড়া’ইয়ের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দান করলেন শচীন টেন্ডুলকার। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি এই খাতে দান করলেন শচীনই। এর আগে অনেক ক্রীড়াবিদই বেতন দান করেছিলেন। কেউ চিকিৎসার নানা উপকরণ দান করেছিলেন।

শুক্রবার সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে, শচীন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল ও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি দুই তহবিলেই অর্থ দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। শচীন এমনিতেই নানা দাতব্য কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক কারণে বার বার এগিয়ে এসেছেন তিনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি পর্দার নেপথ্যে থেকেই যুক্ত থাকেন এই ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে।

করোনার বিরু’দ্ধে লড়া’ইয়েও এগিয়ে এলেন তিনি। এবং ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সারা দেশে করোনা আক্রা’ন্তের সংখ্যা বাড়ছে। বিশ্ব জুড়ে এর প্রকোপে প্রাণ হা’রিয়েছেন ২৪ হাজারের বেশি মানুষ।