গণভবন থেকে করোনা পরিস্থিতি মনিটরিং করছেন প্রধানমন্ত্রী

করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার গৃহিত পদক্ষেপ ও কার্ষক্রম গণভবন থেকে মনিটরিং করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারের মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদফতরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সরাসরি তিনি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। বিভাগীয় হাসপাতালগুলোরও খোঁজখবর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী। গণভবনের একাধিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সূত্র জানিয়েছে, প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস নিয়ে বিশ্বনেতাদের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে করোনার প্রভাবে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দায় দেশে যেন খাদ্য সংকট তৈরি না হয় সেদিক লক্ষ্য রাখতে সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি করোনা সতর্কতায় নেওয়া পদক্ষেপের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষগুলো যাতে খাবার সংকটে না পড়ে সেজন্য তাদের পাশে দাঁড়াতে দলীয় এমপি-মন্ত্রী ও নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রধানমন্ত্রী মনিটরিং শুরু করেন উল্লেখ করে সূত্র জানায়, একাধিকবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সঙ্গেও করোনার গতিপ্রকৃতি নিয়ে কথা বলেন। গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গার খোঁজখবর নিয়েছেন তিন।

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক গণমাধ্যমকে বলেন, শুধু করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নয়, যে কোনো দুর্যোগ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের কথা ভাবেন। তিনি গতকালও গণভবন থেকে সার্বিক পরিস্থিতি মনিটরিং করেছেন। টেলিফোনে সরকারের একাধিক মন্ত্রী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। দিয়েছেন প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা।