গাইবান্ধায় আরও ২ জন করোনায় আক্রান্ত

গাইবান্ধায় নুতন করে আরও দুই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। করোনায় সংক্রমিত দুই আমেরিকা প্রবাসীর সংস্পর্র্শে আসা দুইজন নতুন করে আক্রান্ত হয়। আক্রান্তদের গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে রাখা হয়েছে।

নতুন করে আক্রান্ত এই দুই ব্যক্তি আমেরিকা প্রবাসী ওই মহিলার ভাগ্নি (বোনের মেয়ে) ও জা (দেবরের স্ত্রী)। গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে এক বিয়ে বাড়িতে ও গাইবান্ধা শহরের নিজ বাড়িতে ওই ২ আমেরিকা প্রবাসীর সংস্পর্শে এসে তারা এই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন।

গাইবান্ধা সিভিল সার্জন ডা. এবিএম আবু হানিফ জানান, ঢাকার রোগতত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) একটি প্রতিনিধি দল গত সোমবার গাইবান্ধায় এসে দুই আমেরিকা প্রবাসীর সংস্পর্শে আসা বেশ কিছু ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে গত বুধবার রাতে ঢাকা উদ্যেশে গাইবান্ধা ত্যাগ করেন। পরে পরীক্ষা শেষে শনিবার (২৮ মার্চ) তারা (আইইডিসিআর) জানান, তাদের মধ্যে মাত্র এই দুইজনের করোনাভাইরাস ‘পজিটিভ’ এসেছে।

তিনি আরও জানান, ঢাকার রোগতত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) প্রতিনিধি দল প্রথমে আমেরিকা প্রবাসীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে ২০০ জনকে শনাক্ত করেন। পরে উপসর্গ পর্যবেক্ষণ করে তাদের মধ্যে ১০০ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। এছাড়া এই ১০০ জনের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ বেশ কিছু ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআর টিম বুধবার রাতে ঢাকা উদ্যেশে গাইবান্ধা ত্যাগ করেন।

গাইবান্ধার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের করোনা বিষয়ক কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা যায়, গাইবান্ধায় শনিবার পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা ব্যক্তির সংখ্যা ৩১১ জন। এরমধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশি ১৮৩ জন এবং বিদেশী ৯ জন। এ পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইন শেষ হয়েছে ৮৫ জনের। আর আইসোলেশনে রাকা হয়েছে ৪ জন।