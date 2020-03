ফুটবলের দেশ স্পেনে মর্মান্তিক মৃত্যুর আকাশ কাঁপানো আর্তনাদ

বিশ্বের সবচেয়ে দামি ও পেশাদার ফুটবলের আসর লা লিগার দেশ স্পেনের দিকে দিকে এখন মৃত্যুর হাতছানি। সবুজ ঘাসে ছেয়ে থাকা মাঠগুলোতে বাড়ছে আগাছা, বিলাসী স্টেডিয়াম সব শূন্য খা খা। মৃত্যুদূত করোনার হুমকিতে থেমে গেছে মেসি, রোনালদো, নেইমারের ফুটবল কারুকাজ। মৃত্যু হানা দিয়েছে আজ স্পেনের ঘরে ঘরে, বাদ যায়নি রাজ পরিবার।

করোনার কড়ালগ্রাসে প্রাণ হারিয়েছেন স্পেনের ঐতিহ্যবাহী রাজবংশের সদস্য মারিয়া টেরেসা। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণে দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ৮৩২ জনের। মোট মৃত্যুর সংখ্যা এখন ৫ হাজার ৬৯০। জ্যামিতিক গতিতে বাড়ছে সংক্রামিতের সংখ্যা। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৬ হাজার ৫২৯ জন। এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্ত ৭২ হাজার ২৪৮ জন।

গোটা বিশ্ব যখন করোনার আতঙ্কে কাঁপছে, স্পেন তথনও মেতে ছিল ফুটবলে। এমন মৃত্যুর ছায়া নেমে আসবে, ঘুণাক্ষরেও টের পাননি কেউ। তাই হয়ত সঠিক সময় লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেয়নি সে দেশের সরকার।অবাধ সামাজিক মেলামেশায় এখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে সংক্রমণ। হাসপাতাল-নার্সিংহোমে ঠাসাঠাসি ভিড়। আইসোলেশন বেডের অভাব, কোয়ারেন্টিনের বেডে নতুন রোগীদের রাখার জায়গা নেই। সংক্রমণ মৃদু হলে ঘরেই কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন ডাক্তাররা। প্রতিদিন এত সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হচ্ছে যে মর্গে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সেখানেও জমছে লাশের স্তূপ।

স্পেনের সর্বত্রই আজ মর্মান্তিক মৃত্যুর আকাশ কাঁপানো আর্তনাদ।