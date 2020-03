———————-

অসৎ লোকে সন্ধি করে

লোক ঠকানো ফন্দি তাঁর,

পরের মাথায় দিয়ে বারি

নিত্য চলে আয় রোজগার।

কতকিছু মুখে বলে

কত করে অঙ্গীকার,

জীবন যায় এমন করে

হরেক রকম রঙ্গ তাঁর।

আশাবাদী আশা করে

রঙিন আশায় তাঁর জীবন,

মন্দ স্রোতের ফাঁদে পরে

অভাগারা হারায় ধন।

বাস্তবতা এমন হল

রাশি রাশি তাঁর প্রমাণ,

অসৎ এর সঙ্গ পেয়ে

সততার হয় দুর্নাম।