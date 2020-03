রাজধানীর মিরপুরে একটি বাসায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে তিনজন নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৮ মার্চ) ভোরে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- কল্পনা (৩৫), জান্নাত (১৩) এবং কাউসার (৮)।

ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার রাসেল শিকদার জানান, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বাউনিয়াবাদ এলাকার একটি টিনশেড বাড়িতে মশার কয়েল থেকে আগুন লাগে।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে তারা ওই বাসা থেকে দুজনের দগ্ধ লাশ উদ্ধার করে।পূর্বপশ্চিমবিডি