রানি এলিজাবেথ করোনায় আক্রান্ত

এবার প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। শনিবার (২৮ মার্চ) বাকিংহাম প্যালেসের পক্ষ থেকে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইউসিআর ওয়ার্ল্ড নিউজের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, রানির শরীরে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়েছে।

এর আগে ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স চার্লসও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে রাজপরিবারের তরফ থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে। অপরদিকে, দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের করোনায় আক্রান্তের ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে।

উল্লেখ্য, মহামারি করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা হুঁ হুঁ করে বেড়ে চলেছে। এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৭,২৫১ জনের। আর আক্রান্ত বেড়ে হয়েছে ৫,৯৪,৩৪৪ জনে।