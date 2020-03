এবার বিএসএফে করোনার থাবা; আক্রা’ন্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কোয়ারেন্টাইনে ৩৪ সেনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে করোনায় আক্রা’ন্ত হন এক বিএসএফ সেনা কর্মকর্তা। ফলে ওই অ্যাকাডেমিতে থাকা বাকি ৫০ জন বিএসএফ সেনাকর্মীকেও কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে মোট করোনায় আক্রা’ন্তের সংখ্যা হল ৩৪। এর মধ্যে ২ জনের মৃ’ত্যু হয়।

জানা যায়, কয়েকদিন আগেই মধ্যপ্রদেশের এডিজি ও আইজি বিএসএফের এই করোনা আক্রা’ন্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের বাকি জওয়ানরাও। সেদিনের বৈঠকে বিএসএফ নির্মিত কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নিয়ে আলোচনা করা হয়। করোনায় আক্রা’ন্ত ৫৭ বছরের বিএসএফ কর্মকর্তাকে নিয়ে তাই চিন্তায় মধ্যপ্রদেশের বিএসএফ কর্তারা।

কারণ এই কর্মকর্তার স্ত্রী কয়েকদিন আগেই বিলেত থেকে ফেরেন। তার থেকেই কর্মকর্তা আক্রা’ন্ত হন বলে জানান চিকিৎসকরা। বিএসএফ কর্মকর্তার শরীরে করোনার নমুনা মেলায় চি’ন্তার ভাঁজ পড়ে বাকিদের কপালে। কারণ, যখন কর্মকর্তার সঙ্গে বিএসএফের বাকি কর্মী-সহ উচ্চপদস্থ কর্তারা বৈঠক করেছিলেন তখন তার মধ্যে করোনার কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি।

পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও পরীক্ষা করে তার শরীরে করোনার নমুনা পাওয়া যায়। আপাতত স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএসএফের এই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তবে সম’স্যা হল এই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গত কয়েকদিনে প্রায় ৩০ জনেরও বেশি কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফলে তাদের সকলকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়।