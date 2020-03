এমপি হইনি, তাই বলে বিপদে মানুষের পাশে থাকবো না : হিরো আলম

বগুড়া থেকে : করোনা ভাইরাসের কারণে কাঁ’পছে গোটা বিশ্ব। যার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। কার্যত দেশ অচল থাকায় দরিদ্র মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। ‘হ্যান্ড টু মাউথ’ বা যারা দিন আনে দিন খায় তারা কর্মহী’ন অবস্থায় নিজ বাড়িতে খেয়ে না খেয়ে কাটাচ্ছে। এদিকে অনেকেই এগিয়ে আসছে এমন দরিদ্র মানুষের পাশে।

এবার এগিয়ে এলেন আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম। নিজ জেলা বগুড়ায় শেরপুর ও নন্দীগ্রাম এলাকার ৫০০ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছেন তিনি। তাদের মধ্যে চাল ডাল নিত্যপণ্য বিতরণ করেন তিনি। হিরো আলম বলেন, ”বি’পদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য। আমি খুব ক্ষুদ্র মানুষ। আমি যে হিরো আলম হয়েছি তা এমন মানুষদের জন্যই। তাই দেশের এমন দুর্যো’গে তাদের জন্য কিছু করতে পেরে ভালো লাগছে।”

এ সময় হিরো আলম বলেন, ”আমি সামান্য মানুষ হতে পারি। কিন্তু আমি তাদের দুঃখ বুঝি কারণ আমিও তো এমনই দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলাম। এখন হয়তো কিছুটা আল্লাহ দিয়েছেন, যতটুকু আল্লাহ দিয়েছেন সেই সামর্থ অনুযায়ী আমি পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমি এমপি পদে দাঁড়িয়েছিলাম মানুষের সেবা করার জন্য। এমপি হইনি, তাই বলে বিপদে মানুষের পাশে থাকবো না তা তো হতে পারে না। মানুষের পাশে আমি সবসময় থাকবো।”