করোনা নিয়ে চ’রম অব’সাদে রেল লাইনে গিয়ে জার্মান মন্ত্রীর আত্মহ’ত্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জার্মানির হেসের স্টেট মিনিস্টার থমাস শেফারের ম’রদেহ উ’দ্ধার করেছে দেশটির পুলিশ। গতকাল শনিবার ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং মাইনজের মধ্যবর্তী হোচাইম শহরে হাইস্পিড রেল লাইনের উপর থেকে শেফারের ছি’ন্নভি’ন্ন দেহটি উ’দ্ধার হয়। এদিকে জার্মান পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, তিনি আত্মহ’ত্যা করেছেন।

মৃত্যুর আগে স্ত্রীর জন্য তিনি একটি নোট দিয়ে যান বলে খবর প্রকাশ করেছে জার্মানির দৈনিক ফ্রাঙ্কফুর্ট অ্যালজেমিন জেইতুং। ওই নোটে তার এমন পদক্ষেপ নেয়ার ই’ঙ্গিত আছে। তদন্তকারী কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, সম্প্রতি করোনা ভাই’রাসের প্রাদু’র্ভাবের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরেছে। এই পরি’স্থিতি মানুষের অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টি তিনি দেখছিলেন।

আর এই কাজ করতে গিয়ে চ’রম অবসা’দে ভু’গছিলেন তিনি। একারণেই আত্মহ’ত্যার পথ বেচে নিয়ে থাকতে পারেন ৫৪ বছর বয়সী থমাস শেফার। এদিকে, করোনা ভাইরাস সং’ক্র’মণের গতি আরো বাড়তে পারে বলে আশ’ঙ্কা করছেন জার্মান স্বাস্থ্যমন্ত্রী৷ সং’ক্র’মণ বেড়ে চললেও মৃত্যুর হা’র কম থাকার কারণে আন্তর্জাতিক মঞ্চে জার্মানির পদক্ষেপের প্রশংসা করা হচ্ছে৷ সূত্র : ডয়েচে ভেল