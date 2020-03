করোনাভাইরাস নিয়ে যত ভুল ধারণা, জবাব দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

এক্সক্লুসিভ ডেস্ক: দিন যতই যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী জনমনে ততই আত’ঙ্ক ছ’ড়াচ্ছে প্রা’ণঘা’তী করোনাভাইরাস। এরই মধ্যে বিশ্বের ১৯৮টি দেশে ছ’ড়িয়ে পড়েছে এই ভাই’রাস। প্রা’ণ কে’ড়ে নিয়েছে ২২ হাজারেরও বেশি মানুষের। আর এতে আক্রা’ন্ত হয়েছে প্রায় ৫ লাখের মতো মানুষ।এই ভাইরাস নিয়ে জনমনে আত’ঙ্ক বা’ড়ার সঙ্গে, ছড়িয়ে পড়েছে বেশ কিছু ভুল ধা’রণাও। ফেসবুকের মত সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখলেই প্রতিদিন বেশ কিছু ভুল ধা’রণা চোখে পড়ে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমন কিছু ভ্রা’ন্ত ধারণা সম্পর্কে মানুষকে সাব’ধান করেছে।

গরম আবহাওয়াতেও ছ’ড়াতে পারে এই ভাইরাস

এটা ঠিক যে অনেক সং’ক্রা’মক রোগ- বিশেষ করে ফ্লু’, শীতের মাসগুলোতেই বেশি হয়। ডিসেম্বরে প্রথম যখন চীনের করোনাভাইরাস ছ’ড়ায় তখন সেখানে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। পরবর্তীতে যেসব দেশে এই ভাইরাস ধ্বং’সয’জ্ঞ শুরু করে, সেগুলোর অনেকগুলোই শীতপ্রধান। ফলে, একটি সাধারণ ধা’রণা তৈরি হয়েছে যে গরম পড়লেই এই ভাইরাস ম’রে যাবে। কিছু কিছু গবেষ’ণাতেও দেখা যায়, গরম আবহাওয়াতে নতুন এই করোনাভাইরাসের স্থা’য়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বলছে, যেহেতু ভাইরাসটি নতুন, সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা এখনও সম্ভব নয় যে, গর’ম- স্যাঁ’তসেঁ’তে আবহাওয়ায় এই ভাইরাস বাঁ’চে না। বরঞ্চ এখন পর্যন্ত যেসব প্রমাণ বিজ্ঞানীদের হাতে রয়েছে, তাতে যে কোনো জায়গায়, যে কোনো আবহাওয়াতেই কোভিড-১৯ ভাইরাস বি’স্তারের ক্ষ’মতা রাখে।সুতরাং, ডব্লিইএইচও বলছে, গরম পড়লেও আপনার উচিৎ হবে সর্বোচ্চ সাব’ধানতা অবলম্বন করা। মানুষের সং’স্প’র্শ এ’ড়িয়ে চলুন, বারবার হাত ধুতে হবে, এবং চোখ,মুখ বা কান স্প’র্শ করবেন না।

বরফে ঢাকা পড়ে যাবে ভাইরাস

শীতের দেশের বহু মানুষ মনে করছেন, ভারী বরফ পড়লে হয়তো করোনাভাইরাস টিকবে না। ভুল। বাইরের তাপমাত্রা যত বেশিই থাকুক না কেন আপনার শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৭ডিগ্রি সেলসিয়াস। সুতরাং বিভ্রা’ন্তিতে না ভু’গে, সাব’ধানতা অবল’ম্বন করুন।

গরম পানিতে গোসল কি বাঁচার উপায়

শুধু গরম পানিতে গোসল করলেই কোভিড-১৯ এর সং’ক্র’মণ ঠে’কানো সম্ভব নয়। বরঞ্চ বেশি গরম পানিতে গোসল করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। গরম পানিতে গোসল নয়, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আপনি ভাইরাস ঠে’কাতে পারেন।

রসুন খেলে কি সং’ক্র’মণের ঝুঁ’কি কমবে?

সামাজিক গণমাধ্যমগুলোতে এই ভাইরাস ঠে’কাতে রসুন খাওয়ার বহু পরামর্শ চোখে পড়েছে। কিন্তু ডব্লিউএইচও বলছে, এই ধারণা ঠিক নয়। রসুন স্বাস্থ্যকর একটি খাবার যার ভেতর জীবা’ণুনা’শক কিছু উপাদান হয়তো রয়েছে। কিন্তু, নতুন এই করোনাভাইরাস ঠে’কাতে রসুন কাজ করবে- এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আদৌ নেই।

কমবয়সীরা কি নিরা’পদ, করোনাভাইরাস কি শুধু বয়স্কদেরই হামলা করে?

যে কোনো বয়সের লোকই নতুন এই করোনাভাইরাসে আক্রা’ন্ত হতে পারে। এটা ঠিক যে, বেশি বয়স্ক লোক এবং যারা জমা, হৃদরো’গ বা ডায়াবেটিসের মত রোগে ভু’গছেন, তাদের ওপর এই ভাইরাসের প্রতিক্রি’য়া বেশি হবে, কিন্তু অল্পবয়সীরাও এই ভাইরাসে সমানভাবে আক্রা’ন্ত হতে পারেন।

মশার কামড়ে কি করোনাভাইরাস ছ’ড়াতে পারে?

এখন পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ বিজ্ঞানীদের হাতে নেই যে মশার কামড়ের মাধ্যমে করোনাভাইরাস একজনের দেহ থেকে অন্যের দেহে যেতে পারে। নতুন এই করোনাভাইরাস শ্বাসয’ন্ত্রকে আ’ক্র’মণ করে, এবং আক্রা’ন্ত মানুষের হাঁ’চি-কা’শি, থু’তুর মাধ্যমেই তা অন্যের শরীরে ঢো’কে। সুতরাং কারো ভেতর এসব উপস’র্গ দেখলে দূ’রে থাকুন।

শরীরে অ্যা’লকো’হল বা ক্লো’রিন ছি’টিয়ে কি বাঁ’চা যাবে

এক কথায় উত্তর – না। শরীরে যদি একবার ভাইরাস ঢু’কে যায়, তাহলে শরীরে অ্যা’লকোহ’ল বা ক্লো’রিন ছি’টিয়ে কোনো লাভ নেই। বরঞ্চ তাতে চোখ বা মুখের ক্ষ’তি হতে পারে।

নিউমো’নিয়ার টি’কা কি কোভিড-১৯ ঠে’কাবে?

এখন যে যে ধরনের নিউমো’নিয়ার টি’কা বাজারে রয়েছে, সেগুলো নতুন এই করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে না। করোনাভাইরাসের জন্য সম্পূর্ণ নতুন টি’কা তৈরির কাজ চলছে।

লবণ-পানি দিয়ে নাক ধুলে কি কাজ হবে?

না। লবণ মিশ্রিত পানি দিয়ে নিয়মিত নাক ধুয়ে করোনাভাইরাসের সং’ক্র’মণ থেকে বাঁ’চা যায়- এমন কোনো প্রমাণ এখনো নেই।

আ্য’ন্টিবায়ে’টিক দিয়ে করোনাভাইরাস ঠে’কানো বা চিকিৎসা করা যাবে?

না, অ্যা’ন্টিবা’য়োটিক কোনো ভাইরাসের ক্ষেত্রেই কাজ করেনা। করোনাভাইরাস একটি ভাইরাস এবং এটা ঠে’কাতে বা এর চিকিৎসায় কোনোভাবেই অ্যা’ন্টিবায়ো’টিকের ব্যবহার ঠিক নয়।তবে কোভিড-১৯ এ আক্রা’ন্ত হওয়ার সাথে সাথে যদি আপনি কোনো ব্যা’কটেরি’য়াতেও আক্রা’ন্ত হন, তাহলে আপনাকে হয়তো অ্যা’ন্টিবা’য়োটিক দেওয়া হতে পারে।

করোনাভাইরাসের কোনও ওষুধ আছে?

এখন পর্যন্ত নতুন এই করোনাভাইরাস প্রতিরো’ধে বা এর চিকিৎসায় কোনো ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি।। তবে এই ভাইরাসে আক্রা’ন্ত হওয়ার পর যে সব শারীরিক উপস’র্গ দেখা দেবে, সে সসব উপস’র্গ – যেমন শ্বাসক’ষ্ট- প্রশ’মনে রোগীকে সাহায্য করতে হবে। এখন পর্যন্ত সেটাই এর চিকিৎসা। সূত্র: বিবিসি বাংলা