করোনার লাশের পাহাড়ে ৩০ হাজার, আক্রান্ত ছয় লাখ ৪০ হাজার

বিশ্বজুড়ে ঘাতক ভাইরাস করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এখন ছয় লাখ ৪০ হাজার ৫৮৯। এতে মৃত্যু হয়েছে ২৯ হাজার ৮৪ জনের। আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩১ হাজার। জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি শনিবার মধ্যরাতে সবশেষ দেওয়া করোনা পরিস্থিতির আপডেটে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতালিতে করোনাভাইরাসে একদিনে ৮৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ইতালিতে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ২৩ জনে।

স্পেনে গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ৮৩২ জন। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শনিবার এই খবর দিয়ে জানিয়েছে, গোটা দেশে করোনায় প্রাণহানি হয়েছে ৫ হাজার ৬৯০ জনের। আক্রান্তও ৭২ হাজার ছাড়িয়েছে।

করোনায় আক্রান্তের দিক দিয়ে সবাইকে ছাপিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল শুক্রবার দেশটিতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যায়। শনিবার সেই সংখ্যাটা ১ লাখ ৫ হাজার ৭২৬ জন। দেশটিতে কোভিড-১৯ রোগে মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৭৩০ জনের।

গত বছরের শেষ দিকে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথমবারের মতো শনাক্ত হয় নভেল করোনাভাইরাস। মাত্র চার মাসের মধ্যেই বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই মহামারি।