করোনা প্রতিরোধে ৫০০ চিকিৎসকের তালিকা করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

করোনাভাইরাস-সংক্রান্ত চিকিৎসা প্রদানে ও এর নিয়ন্ত্রণে ৫০০ জন ডাক্তারের একটি তালিকা তৈরির জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনকে (বিএমএ) নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার (২৩ মার্চ) সচিবালয়ে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে ও মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ক আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণাসহ প্রধানমন্ত্রীর ১০টি সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউসসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে ৫০০ ডাক্তারের তালিকা করা জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসেসিয়েশনকে (বিএমএ) নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করতে পারে।