আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম : ওয়েব ডেভেলপার

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ব্যাচেলর অব ইঞ্জিনিয়ারিং বা মাস্টার অব সায়েন্স

অভিজ্ঞতা : ৩ বছর

বয়স : ৪০ বছর

কর্মস্থল : ঢাকা

বেতন : আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের প্রক্রিয়া : প্রার্থীকে ইমেইল mahmudul.hasan@northsouth.edu এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

সময়সীমা : ৩১ মার্চ, ২০২০

বিস্তারিত দেখুন বিজ্ঞপ্তিতে…