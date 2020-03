নোয়াখালীর -৪ সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরীর নির্দেশে এাণ পেল হতদরিদ্র ১০.000 হাজার পরিবার।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন,জেলা প্রতিনিধি ,নোয়াখালী।

নোয়াখালী সদর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের দশ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, পেয়াঁজ, তেল, আলু ও লবণ বিতরণ করা হয়েছে। নোয়াখালী-৪ আসনের সাংসদ একরামুল করিম চৌধুরীর পক্ষ থেকে রবিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক তন্ময় দাস ও সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শামছুউদ্দিন জেহান এসব খাদ্যসামাগ্রী বিতরণ করেন।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সামছুউদ্দিন জেহান জানান, করোনাভাইরাসের কারণে যে সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবেলায় ও সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে এ খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে ও পর্যায়ক্রমে এ খাদ্যসামগ্রী আরও বাড়ানো হবে বলে জানান তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম সরদার, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক মাওলা জিয়াউল হক লিটন প্রমুখ।আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করেন সুধারাম থানা পুলিশের একটি টিম।এমপি সাহেবের এমন মহৎ কাজে হতদরিদ্র মানুেষের মুখে হাসি ফুটে উঠে।দুুই হাত তুলে দোয়া করে গরিব মানুষেরাা।