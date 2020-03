ফেসবুক থেকে এই জাতীয় কোনো মেইল এলে সতর্ক থাকুন!

এক্সক্লুসিভ ডেস্ক : ফেসবুক থেকে কোনো মেল এলে সতর্ক থাকুন। ইনবক্সে ঢুকেই যদি মেলে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করে বসেন, বিপদে পড়বেন। কারণ ওই মেল হয়তো ফেসবুক থেকে আসেইনি।

এক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, ইদানিং কিছু অত্যাধুনিক কৌশল কাজে লাগিয়ে হ্যাকাররা ওত পেতে রয়েছে আপনার সর্বস্ব হাতানোর জন্য। স‌োশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আপনার গতিবিধির উপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে তারা।

ফেসবুক প্রোফাইলে আপনার উপস্থিতি কিছুদিন টের না পেলেই একটি বিশেষ ধরনের মেল ও তার সঙ্গে লিঙ্ক পাঠাচ্ছে আপনার ওই অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত মেল আইডিতে।

মেলে লেখা থাকছে, ‘আপনি বেশ কিছুদিন ফেসবুকে ছিলেন না। আপনার মেসেজগুলি শিগগিরই ডিলিট হতে চলেছে’। এর সঙ্গেই আপনাকে দুটি অপশন দেওয়া হবে। ‘ভিউ মেসেজ’ এবং ‘গো টু ফেসবুক’।

এর কোনো একটিতে ক্লিক করলেই আপনার যাবতীয় তথ্য চলে যেতে পারে হ্যাকারদের হাতে। এই ধরনের মেল পেলে তা এড়িযে চলার পরামর্শই দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।