রোগীর সেবা করা রাত জেগে নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম: ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে মাওলানা তারিক জামিল

ইসলাম ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। এই ভাইরাসে আ’ক্রা’ন্ত হয়ে দিন দিন বেড়েই চলেছে মৃ’তের সংখ্যা। ভাইরাসটিতে আ’ক্রা’ন্ত রোগীদের সেবা দিতে আত’ঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন ডাক্তাররা। জীবনের ঝুঁ’কি নিয়ে অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তারা। এমন পরি’স্থিতে ডাক্তারদের আশার বাণী শোনালেন পাকিস্তানের প্রশিদ্ধ আলেম ও ধর্ম প্রচারক মাওলানা তারিক জামিল সাহেব।

এক ভি’ডিও বার্তায় তারিক জামিল বলেন, এই সময় সেসব ডাক্তার রোগীদের সেবা দিচ্ছেন তারা অনেক বড় জিহাদ করছেন। পাকিস্তানি ডাক্তারদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, এসব ডাক্তারদের কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বরং দাওয়াত ও তাবলিগের উসিলায় আল্লাহ তাদের হেদায়েত দিয়েছেন।

তারিক জামিল বলেন, রোগীদের সেবা দেয়া, শুশ্রুষা করে তাদের সুস্থ করে তোলা সারা রাত নফল ইবাদের চেয়ে উত্তম। আমাদের ডাক্তারদের চীনাদের মতো সুবিধা নেই, তারপরেও তারা মানুষের জীবন বাঁচাতে ঝাঁ’পিয়ে পড়ছেন। প্রতিদান স্বরুপ তাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় জান্নাত।

এর আগে শবে মেরাজের রাতে প্রশিদ্ধ এই আলেম পুরো বিশ্বের সবার জন্য দোয়া করেন। তার এই দোয়া থেকে বাদ পড়ার অ’ভিযোগ তোলে পাকিস্তানের ডাক্তাররা। সেই অ’ভিযোগের ভিত্তিতে তিনি ভি’ডিও বার্তায় এসব কথা বলেন এবং দুংখ প্রকাশ করেন।

এই আলেম শুধু পাকিস্তানের ডাক্তারদের কথা উল্লেখ করলেও ইসলামে রোগীর সেবা করার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং অনেক ফজিলাত বর্ণিত হয়েছে। নবী স. নিজেই রোগীদের সেবা করতেন এবং তার সঙ্গিদের এব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন।

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি খুব ভালোভাবে অজু করল অতঃপর সওয়াবের নিয়তে কোনো মুসলমান রোগীর শুশ্রুষা করল তার ও জাহান্নামের মধ্যে ৭০ বছরের দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের রোগীর সেবা করার তাওফিক দান করুন এবং এই পরিস্থিতিতে রোগীর সেবাদানকারী ডাক্তারদের নিরাপদ রাখুন। আমীন।

সূত্র: ডেইলি পাকিস্তান, তারিক জামিলের নিজেস্ব ইউটিউব চ্যানেল