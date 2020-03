সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত ঢাকা শহরে

জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে দেশের মোট ৩৩ জন আক্রান্তের মধ্যে ঢাকা শহরেই করোনা আক্রান্ত ১৫ জন, মাদারীপুরে আছে ১০ জন, নারায়ণগঞ্জ ৩ জন, গাইবান্ধায় ২ জন, কুমিল্লায় ১ জন, গাজীপুরে ১ জন, চুয়াডাঙ্গায় ১ জন। সোমবার অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা বিভাগের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

এদিকে দেশে করোনা আক্রান্তদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যুবকরাই বেশি আক্রান্ত। দেশে বর্তমানে ৩৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। এরমধ্যে ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে রয়েছে ১৮ জন। এছাড়া, দশ বছরের নিচে রয়েছে দুইজন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান, আক্রান্তদের মধ্যে পুরুষ দুইভাগ ও নারী এক ভাগ। বয়সভেদে আক্রান্তের সংখ্যা:

দশ বছরের নিচে রয়েছে ২ জন। ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে রয়েছে ১ জন। ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে রয়েছে ৯ জন। ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে রয়েছে ৯ জন। ৪১ থেকে ৫১ বছরের মধ্যে রয়েছে ৫ জন. ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে রয়েছে ১ জন। ৬০ বছরের ওপরে রয়েছে ৬ জন। এই পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যাচ্ছে দেশে যুবকরাই বেশি করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন।

এছাড়া, আজ নতুন করে ৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন ৬ জনের মধ্যে একজন স্বাস্থ্য কর্মী রয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩জন। মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩ জন।