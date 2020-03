সা’প কিংবা বা’দুর নয়, অবশেষে জানা গেল যা থেকে ছড়িয়েছে করোনা ভাই’রাস

দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাই’রাসের কারণে চীন এখন ভয়া’বহ পরিস্থিতির সম্মুখীন। চীনের সীমা ছাড়িয়ে ইতোমধ্যে আরও বেশ কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাই’রাস। অনেকে বলছেন, ভাই’রাসটি এসেছে সা’প কিংবা বা’দুড় থেকে। তবে এবার নতুন এক দাবি তুলেছেন ইসরায়েলের সামরিক গো’য়ে’ন্দা বিভাগের সাবেক কর্মকর্তা ও জী’বাণু অ’স্ত্র বিশারদ ড্যানি শোহাম।

চীনের গো’পন অ’স্ত্র গবেষণাগার থেকেই র’হ’স্যময় করোনা ভাই’রাস ছড়িয়েছে বলে দাবি করেছেন এই ইসরায়েলি জী’বাণু অ’স্ত্র বিশারদ। রবিবার (২৬ জানুয়ারি) দ্য ওয়াশিংটন টাইমসকে তিনি জানিয়েছেন, উহানে চীনের গো’পন জী’বাণু অ’স্ত্র গবেষণা কার্যক্রমের ল্যাবরেটরি রয়েছে। সেখান থেকেই করোনা ভাই’রাস প্রথম ছড়িয়ে থাকতে পারে।

ড্যানি শোহাম মাইক্রোবায়োলজিতে পিএইচডি করেছেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর হয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ সারাবিশ্বে জী’বাণু ও রাসায়নিক অ’স্ত্র এবং সমরনীতি নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। শোহাম মনে করেন, উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির আ’ড়ালেই জী’বাণু অস্ত্র’ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে চীন। অবশ্য জী’বাণু অ’স্ত্র নিয়ে গো’পনে গবেষণা চালানোর ব্যাপারটি চীন বরাবরই অস্বীকার করে আসছে।

করোনা ভাই’রাস কী?

করোনাভাই’রাস এমন এক ভাই’রাস, যা সাধারণ ফ্লু বা ঠাণ্ডা লাগার মতোই প্রথমে আ’ক্র’মণ করে ফুসফুসে। এই ভাই’রাস থেকে শ্বাসক’ষ্টজনিত সমস্যা দেখা দেয়। ধীরে ধীরে তা মা’রা’ত্মক আকার ধারণ করে। যার থেকে মৃ ত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

করোনা ভাই’রাসের লক্ষণ

করোনাভাই’রাসের কিছু প্রাথমিক লক্ষণ রয়েছে। তবে এই লক্ষণগুলো খুবই সাধারণ। সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়া, গলা ব্যথা, শ্বাসক’ষ্ট ও জ্বর হয়ে থাকে।

কীভাবে ছড়ায়?

১. এই ভাই’রাস একজনের থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়ায়।

২. শারী রিক ঘ’নি’ষ্ঠতা এমনকি করমর্দন থেকেও এই রো’গ ছড়াতে পারে।

৩. রো’গী জিনিস ধরার পর ভালো করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, ও নাকে হাত দিলে এই রো’গ ছড়াতে পারে।

৪. হাঁচি-কাশি থেকেও এই রো’গ ছড়াতে পারে।

কীভাবে প্রতিরোধ করবেন?

১. রো’গী কাছ থেকে আসার পর ভালো করে হাত ধুতে হবে।

২. নাক-মুখ ঢেকে হাঁচুন, কাশুন।

৩. ডিম, মাংস ভালো করে রান্না করুন। রো’গীর থেকে দূরে থাকুন।

৪. নিয়মিত হাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন রাখুন

ওপরের প্রাথমিক লক্ষ্মণগুলো এক বা একাধিক দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।