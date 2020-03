সুন্দরগঞ্জে সচেতনতামূলক লিফলেটসহ মাস্ক বিতরণ

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তারাপুর ইউনিয়নে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক লিফলেট ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। ২৯ মার্চ রবিবার সকাল থেকে দিন ব্যাপী ইউনিয়নের বিভিন্ন হাট-বাজার, গ্রাম-পাড়াসহ এর পার্শ্ববর্তী হাট-বাজারগুলোতেও করোনাভাইরাস প্রতিরোধে পৃথক পৃথকভাবে সচেতনতামূলক লিফলেট ও মাস্ক বিতরণ করেন তারাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুশফিক তাহমিদ তন্ময়। এসময় উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা সরকারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক এবিএম মোস্তফা কামাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী আরিফ মাহমুদ, বুলবুল আহমেদ, নুরুল হক (ঢাবি), মিনহাজুল ইসলাম, মাইদুল ইসলাম (রাবি), মফিজুর রহমান, আকরামুল ইসলাম (বেরোবি), রাকিব হাসান নিরব (রমেক), রেজা-ই-রাব্বি (জবি), রবিউল ইসলাম, রুবেল মিয়া, মোফাচ্ছেরুল ইসলাম, নুর উদ্দিন, কামরান মিয়া রিপন প্রমূখ। ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে লিফলেট ও মাস্ক বিতরণের সময় আতঙ্কগ্রস্থ না হয়ে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সতর্কতা অবলম্বনের আহŸান জানান।

