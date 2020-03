২০ সুন্দরী রক্ষিতা নিয়ে বিলাসবহুল হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে থাই রাজা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : করোনা ভাইরাসে বিশ্বের ১৯৯টি দেশ আক্রা’ন্ত। বাদ যায়নি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ থাইল্যান্ডও। এরই মধ্যে থাইল্যান্ডে করোনা ভাইরাসে ১ হাজার ৩৮৮ জন আক্রা’ন্ত হয়েছেন। মা’রা গেছেন ৭ জন। এদিকে থাইল্যান্ডের রাজা মহা ভাজিরালংকর্ন জার্মানিতে এক বিলাসবহুল হোটেলে ‘সেল্ফ কোয়ারেন্টাইনে’ অবস্থান করছেন।

তবে ওই হোটেলে তার গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীরাও আছেন। সঙ্গে আছেন ২০ জন সুন্দরী নারী। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ গণমাধ্যম জানায়, ৬৭ বছর বয়সী থাই রাজার কর্মচারীদের সঙ্গে ২০ জন র’ক্ষিতা এবং অসংখ্য চাকরবাকর আছেন। তবে থাই রাজার সঙ্গে তার চার স্ত্রীর কেউ আছেন কিনা তা জানা যায়নি।

জানা যায়, রাজা মহা ভাজিরালংকর্ন পুরো হোটেল বুকিং দেন। এদিকে রাজার এমন কর্মকাণ্ডে বে’জায় খে’পেছেন থাইল্যান্ডের বাসিন্দারা। দেশটির হাজার হাজার নাগরিক সামাজিক মাধ্যমে এর ক’ড়া সমালো’চনা করেছেন। থাইল্যান্ডে রাজার বি’রু’দ্ধে কেউ অ’পমান ও সমালো’চনা করলে আইনে তাকে ১৫ বছরের জেল শা’স্তি দেওয়ার বিধান আছে।

করোনা ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে ইতিমধ্যে থাইল্যান্ডে সব বিদেশির প্রবেশে নিষে’ধা’জ্ঞা জারি করেছে দেশটির সরকার। এমনকি পাঁচ বছর বয়সের কম বয়সী শিশু এবং ৭০ বছরের বেশি বয়সী বৃদ্ধকে বিশেষভাবে বাড়িতে থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে থাইল্যান্ডজুড়ে জনসমাগম নি’ষি’দ্ধ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে থাইল্যান্ডে ১ হাজার ৩৮৮ জনের করোনা ধ’রা পড়েছে। আক্রা’ন্তদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে সাতজনের। সূত্র: দ্য ইনডিপেনডেন্ট