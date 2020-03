আত্রাইয়ে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে শিশুর মৃত্যু

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাই উপজেলার লালুয়া গ্রামে আত্রাই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে আবির (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকেল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবির উপজেলার লালুয়া গ্রামের চাদু প্রামানিকের ছেলে।

ঘটনার পর আত্রাই থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওসি মোসলেম উদ্দিন বলেন, দুপুরে ডুবে যাওয়া শিশু আবিরকে আত্রাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। এ সময় আবিরকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে আবির মাছ ধরার জন্য বাড়ির পাশে আত্রাই নদীতে নামে। কিন্তু নদীর ধারে ডুব দিয়ে মাছ ধরার এক পর্যায়ে পানির নিচে থাকা সেচ পাম্পের পাইপে তার পা আটকে যায়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে পানির নিচ থেকে ডুব দিয়ে উঠতে না দেখায় স্থানীয়রা সাথে সাথে তাকে উদ্ধার করে আত্রাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। পথ মধ্যেই তার মৃত্যু হয় বলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। #