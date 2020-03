এড. নয়নের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ১ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক লক্ষ্মীপুর আলো’র সম্পাদক এডভোকেট নুরউদ্দিন চৌধুরী নয়নের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ১ হাজার কর্মবঞ্চিত অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার (৩০ মার্চ ) শহরের উত্তর তেমুহনীস্থ নিজ বাসা প্রাঙ্গনে নিরাপদ দুরত্বের মধ্য দিয়ে এসব খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে প্রতি পরিবারকে ৫ কেজি চাউল, ৩কেজি আলু, ২ কেজি মসুর ডাল, সাবান, তৈল ১ কেজি, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক দেওয়া হয়েছে। অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে পর্যায়ক্রমে আরো খাদ্রদ্রব্য বিতরণ করা হবে বলেও জানা গেছে।

উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের মহামারি ও তান্ডবে সারা বিশ্ব এখন স্থবির। বাংলাদেশেও এই ভাইরাস প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক সবাইকে বাড়িতে থাকার আহবান করা হয়েছে। আগামী ০৪ এপ্রিল পর্যন্ত সকল বাজার, দোকান, প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকিবে। রাস্তায় জরুরী কাজ ছাড়া বের হওয়া যাবেনা। এই অবস্থায় দরিদ্র-অসহায় কর্মজীবি মানুষের কাজ না থাকায় কষ্টে দিনপাত করছে। তাই এসব মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।