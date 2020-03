করোনাভাইরাস: যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে ব্যাপক সাফল্য পাচ্ছে ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ইরানের স্টেম সেল বা বুনিয়াদি কোষ বিজ্ঞানী ড. মাসুদ সোলাইমানি বলেছেন, প্রাণঘা’তী করোনা ভাইরাসের চিকিৎসায় বুনিয়াদি কোষরাজি দিয়ে ওষুধ তৈরি করেছে ইরান।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক বছর বিনা অপরা’ধে বন্দি থাকার পর সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছেন তিনি। তিনি এক টুইটার বার্তায় জানান, ইরানের অনেক চিকিৎসক বুনিয়াদি কোষ দিয়ে করোনা রোগীর চিকিৎসা করেছেন। তারা এতে সন্তোষজনক ফল পেয়েছেন বলেও জানান তিনি।

তিনি জানান, এ ওষুধ দিয়ে করোনা ভাইরাস আক্রা’ন্ত রোগীকে ৩ থেকে ৬ দিনের মধ্যে তিন পর্যায়ে চিকিৎসার করা যায়।

এখনও এ ওষুধের ক্লিনিক্যাল বা রোগীর ওপর পরীক্ষা চলছে উল্লেখ করে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আগামী দিনগুলোতে এ ওষুধের আরও বেশি সুফল পাওয়া যাবে। অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেবে বলেও জানান তিনি। সূত্র: পার্সটুডে