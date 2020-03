করোনায় বিভেদ ভুলে জেরুজালেমে এক কাতারে মুসলিম-ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত প্রার্থনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নোভেল করোনা ভাইরাস এখন দা’পিয়ে বেড়াচ্ছে বিশ্বজুড়ে। ছড়িয়ে পড়ছে ১৯৯টি দেশ ও অঞ্চলে। এরই মধ্যে আক্রা’ন্ত হয়েছেন ৬ লাখ ৬৮ হাজার মানুষ। এদের মধ্যে মৃ’ত্যু হয়েছে ৩১ হাজার ১৭ জনের। প্রতি মুহূর্তে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এই সংখ্যা। ভাইরাস আত’ঙ্কে কাঁ’পছে গোটা বিশ্ববাসী।

তবে খুশির খবর হচ্ছে করোনা ভাইরাস ধর্মীয় বিভে’দ ভুলে খ্রিষ্টান, মুসলিম ও ইহুদিদের এক কাতারে নিয়ে এসেছে। করোনা মুক্তির জন্য জেরুজালেমে একসঙ্গে প্রার্থনায় লিপ্ত হয়েছেন এই তিন ধর্মের অনুসারীরা! এটা নিঃস’ন্দেহে একটি বির’ল ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তিনটি আব্রাহামিক ধর্মের নেতারা বৃহস্পতিবার জেরুজালেমে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামা’রি থেকে মুক্তির জন্য একসঙ্গে প্রার্থনা করেছেন বলে ভ্যাটিকান নিউজের খবরে বলা হয়েছে।

পবিত্র নগরী জেরুজালেমের মেয়র কর্তৃক গৃহীত এই উদ্যোগে স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে ১২ টায় ‘জেরুজালেম সিটি হলে’ সম্মিলিত এই প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ড্রুজ ও বাহাই সহ অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিদেরও উপস্থিতি থাকতে দেখা যায়। সাধারণ প্রার্থনার আগে পবিত্র ভূমির ফ্রান্সিসকান কাস্টোডিয়ান ফাদার ফ্রান্সেস্কো প্যাটন বিরল এই মুহুর্তের তাৎপর্য তুলে ধরে ভ্যাটিকান রেডিওতে বক্তব্য রেখেছিলেন।

সেখানে তিনি প্রতিটি ধর্মকে তার নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসারে প্রার্থনা পাঠ করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ”আমরা একসঙ্গে সর্বশক্তিমান ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যাতে এই মহামা’রিটি বন্ধ হয়।” উদ্যোগটির একটি গভীর আধ্যা’ত্মিক তাৎপর্য রয়েছে উল্লেখ করে ফাদার প্যাটন বলেন, ”এটি নিজেদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা সকলেই একই শি’কড়ের বিশ্বাসী। এই একই মূলের জন্য আমরা বিশ্বাস এবং আস্থা সহকারে সর্বশক্তিমান ইশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা জানাতে পারি।”

তিন ধর্মের সম্মিলিত সাধারণ প্রার্থনার বিষয়টি গত ২১ মার্চ জারি হওয়া একটি যৌথ ইশতেহারের শীর্ষে ছিল। যেখানে চার্চ অব দি হলি সেপুলচার (লাতিন, গ্রীক অর্থোডক্স এবং আর্মেনিয়ান) নেতারা এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে,এই বি’প’জ্জ’নক পরি’স্থিতিতে আব্রাহামের সমস্ত সন্তানেরা সুর’ক্ষা ও করুণা প্রার্থনা করার জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে একত্রে প্রার্থনা করতে পারেন।