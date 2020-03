খানসামায় এক হাজার শ্রমজীবীর বাড়িতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিলেন ইউএনও মাহবুব

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি:প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে থাকা কর্মহীন এক হাজার শ্রমজীবীর বাড়িতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় প্রথম পর্যায়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিলেন দিনাজপুরের খানসামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম।

২৯ মার্চ (রবিবার) বিকেলে উপজেলার আলোকঝাড়ী ইউনিয়ন থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়,প্রথম পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মহীন হওয়া ৬টি ইউনিয়নের ভ্যান চালক,অটো চালক,হোটেল শ্রমিক,কুলি,নির্মাণ শ্রমিক এক হাজার জনের মাঝে জনপ্রতি পরিবারের জন্য ১০(দশ) কেজি চাল,পাঁচ কেজি আলু ও এক কেজি ডাল মিলে একটি প্যাকেজ করে তাদের বাসায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পিআইও মাজহারুল ইসলাম,খানসামা এলএসডি ওসি এদিপ মাহমুদ,সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান,ইউপি সদস্য ও গ্রাম পুলিশগণ।

ইউএনও আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম জানান,প্রাণঘাতী করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ঘরের বাইরে না যেতে পারায় কর্মহীন এক হাজার শ্রমজীবীকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে।এই দূর্যোগে কেউ যেন না খেয়ে থাকে সেই লক্ষ্যে কাজ করছে উপজেলা প্রশাসন এজন্য সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালীদেরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন।