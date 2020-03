গণভবনে ৬ মন্ত্রীকে তলব, কাল প্রধানমন্ত্রীর টেলিকনফারেন্স

করোনাভাইরাস পরিস্থিতি সামাল দিতে করণীয় নির্ধারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সকালে ওই ছয় মন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। মহামারি করোনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে টেলিকনফারেন্সের আগে প্রধানমন্ত্রী এই ৬ মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট ৬ সচিবের সঙ্গে পরামর্শ করবেন বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারের যে ছয়জন মন্ত্রীকে পরামর্শের জন্য তার বাসভবনে ডেকেছেন তারা হলেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম, খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের সাধারণ ছুটির মেয়াদ ৪ এপ্রিলের পর আবারও বাড়ানো হবে কিনা সে সম্পর্কেই ওই সভায় আলোচনা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ওই নীতিনির্ধারক।

সূত্র আরও জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিতব্য এই বিশেষ পরামর্শ বৈঠকে যে ৬ সচিবকে ডেকে পাঠানো হয়েছে তারা হলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব রউফ তালুকদার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আসাদুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শাহ কামাল।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে জেলা পর্যায়ের কার্যক্রম জানতে ভিডিও কনফারেন্সে ৬৪ জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় গণভবন থেকে ৬৪ জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত হবেন।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে জেলাগুলোর প্রস্তুতি ও করণীয় নিয়ে জানতে চাইতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া সরকারের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারেন তিনি। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার সরাসরি সম্প্রচার করবে।