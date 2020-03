ছাত্রলীগের উদ্যোগে খানসামায় নি¤œ আয়ের শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি: প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতি মোকাবেলায় দিনাজপুরের খানসামায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে নি¤œ আয়ের খেটে খাওয়া শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

৩০ মার্চ (সোমবার) উপজেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে একশটি পরিবারের মাঝে দুই কেজি চাউল,এক কেজি আলু,হাফ কেজি লবণ ও ২৫০গ্রাম মসুর ডাল প্যাকেট করে বিতরন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ছাত্রলীগের আহŸায়ক রেজাউল করিম,ভেড়ভেড়ী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি মোস্তাওফিক আহম্মেদ শামীম,আংগারপাড়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহŸায়ক লিটন রহমান লিটু,ভেড়ভেড়ী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ ইসলাম।

উপজেলা ছাত্রলীগের আহŸায়ক রেজাউল করিম জানান,প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারই ধারাবহিকতায় খানসামায় উপজেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে আমাদের সাধ্যমত নি¤œ আয়ের শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।