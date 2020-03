তানোরে এমপির চাল বিতরণ

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলার ৩ হাজার ৬শ’ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে পরিবার প্রতি ১০ কেজি করে চাল বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়েছে। চলতি বছরের ৩০ মার্চ সোমবার স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরীর কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাস্ক-শুকনো খাবার ও জনসচেতনতা সৃস্টির লক্ষে লিফলেট বিতরণ করেছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তানোর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনীয়া সরদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুশান্ত কুমার মাহাতো, তানোর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রাকিবুল হাসান ও বিশিস্ট ব্যবসায়ী সমাজসেবক আবুল বাসার সুজন প্রমূখ। অন্যদিকে একই দিনে স্থানীয় সাংসদ তানোর উপজেলা হাসপাতালে নোভেল করোনা ভাইরাস-৯ প্রতিরোধ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের শতভাগ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন এক্ষেত্রে নূন্যতম দায়িত্বঅবহেলা হলে সেটা সহ্য করা হবে না। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের স্বাস্থ্য সেবা দেবার পাশাপাশি এলাকায় জনসচেতনা সৃস্টির লক্ষে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও এদিন তিনি উপজেলা পরিষদ হলরুমে করোনা প্রতিরোধে উপজেলার সকল জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সকল জনপ্রতিনিধিদের সাধারণ মানুষের পার্শে দাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন ও সমাজের বিত্তবানদের প্রতি এগিয়ে আশার আহবান জানিয়েছেন। অন্যদিকে একই দিনে তিনি তানোর উপজেলায় জীবানুনাশক ওষুধ ¯েপ্র কর্মসূচির উদ্বোধন করে নিজেই তানোর পৌরসভার প্রধান প্রধান সড়কে ¯েপ্র করেছেন। #

