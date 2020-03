দুঃস্থদের খাদ্য উপকরণ বস্তা কাঁধে নিয়ে বাড়িবাড়ি ছুটছেন মো. মামুনুর রশীদ জেলা প্রশাসক

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক মো. মামুনুর রশীদকে দুঃস্থদের খাদ্য সামগ্রীর বস্তা কাঁধে নিয়ে আজও নিম্ন আয়ের মানুষদের বাড়িবাড়ি ছুটতে দেখা গেছে।কোন সিনেমা কিংবা নাটক নয়, বাস্তব ঘটনা। নাটক কিংবা সিনেমায় অনেক অবাস্তব জিনিস দেখানো হয় যেটা বাস্তব জীবনে সম্ভব নয়।তবে এবার বাস্তবেই সমাজের অবহেলিত -অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

করোনা প্রতিরোধে রবিবার থেকে সোমবার বাগেরহাটে সরকারিভাবে ওই খাদ্য সহায়তা দেয়া শুরু হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মামুনুর রশীদ জানান, সরকার করোনাভাইরাস প্রতিরোধে খাদ্য সহায়তা হিসেবে বাগেরহাট জেলায় ১০০ মেট্রিক টন চাল এবং নগদ ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। রবিবার থেকে সোমবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সহায়তা দেয়া শুরু হয়েছে।

বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট ও মোল্লাহাটসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মানুষের হাতে তুলে দেয়া প্রতি প্যাকেটে ১০ কেজি করে চাল, এক কেজি ডাল, আলু, লবণ, তেল ও সাবানসহ নানা ধরনের খাদ্য সামগ্রী রয়েছে।

এছাড়া বাগেরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিনের সৌজন্যে জেলার ফকিরহাট ও মোল্লাহাট উপজেলায় তিন হাজার দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে কোভিড-১৯ করোনা ‘আতঙ্ক’ নয়, সচেতন হউন। আমরা আপনাদের পাশে আছি।## ## ######## ছবি সংযুক্ত আছে। ##