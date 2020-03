নিজের বেতনের টাকায় দরিদ্রদের বাড়ি খাদ্য নিয়ে যান ইউএনও নাহিদা

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) নাহিদা বারিক নিজের বেতনের পুরো টাকা দিয়ে খাদ্য কিনে হতদরিদ্রদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যতদিন করোনাভাইরাস থাকবে ততদিন দরিদ্র মানুষের বাড়ি খাদ্য নিয়ে যাবেন তিনি।

ইউএনও নাহিদা বারিক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ত্রাণ আমি সশরীরে দরিদ্র মানুষের বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়েছি। এতে অনেক দরিদ্র মানুষের ঘরে দেখেছি তাদের আরও চাহিদা রয়েছে। কিন্তু আমাদের সে পরিমাণ ত্রাণ নেই।

তিনি বলেন, অনেকের পরিবারে দেখেছি একজন ব্যক্তির উপার্জনের ওপর পরিবারের ৬-৭ জন মানুষ নির্ভর করে। এসব পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি হয়তো রিকশা চালায় নয়তো মাটি টানা ও কাটার কাজ করেন। তাদের একদিন রোজগার বন্ধ থাকলে পরিবারে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এসব পরিবারগুলো ১০-১২ দিন ত্রাণ ছাড়া থাকতে পারবে না। তবে এমন পরিবারের সংখ্যা অনেক কম। এসব সমস্যার বিষয় চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইউএনও হিসেবে যে বেতন সরকার আমাকে দেয় তার পুরো টাকা দিয়ে খাদ্য কিনে ওইসব পরিবারগুলোর বাড়িতে পৌঁছে দিব।

ইউএনও বলেন, উপজেলায় হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা তিনজন পরিবারের ৭ জন সদস্যর বাড়িতে রোববার সকালে ২০ কেজি চাল, ৪ কেজি তেল, ৪ কেজি ডাল, ২ কেজি লবণ, ২ কার্টুন বিস্কুট পাঠানো হয়েছে।

সমাজের বৃত্তবানদের কাছে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে ইউএনও বলেন, মহামারীর এ সময়ে যে যেখানে আছেন সেখান থেকে আপনাদের আশপাশের হতদরিদ্র পরিবারগুলোর খোঁজ খবর নিয়ে তাদের খাদ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন।

তিনি সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন। বলেন, প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন রাস্তা ঘাট, বাসা বাড়ির ছাদে সমাগম না হয়। সচেতনতায় আমরা মহামারী থেকে সুস্থ থাকতে পারি।