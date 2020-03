পিতা-মাতার প্রতি আমাদের কর্তব্য

একটা শিশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার আগে থেকেই তার পিতা-মাতা তাকে নিয়ে চিন্তা করা শুরু করে। তখন থেকেই তাদের পরিকল্পনা থাকে যে তার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবে।একটা সন্তানকে ছোট থেকে মানুষ করতে মা বাবাকে কতটুকু ত্যাগ করতে হয় তা কেউ ততক্ষণ বুঝবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে মা-বাবা না। হচ্ছে। ছোট বেলা থেকে আমাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। স্কুল,কলেজ,ভার্সিটি পড়াতে গিয়ে আমাদের কতই না আবদার নিঃস্বার্থভাবে মেনে নিয়েছেন। প্রতিদিন স্কুল,কলেজ বা ভার্সিটিতে যাওয়ার সময় টাকা নিয়ে যেতাম বাবার কাছ থেকে। আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা আমাদের ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়ান এবং পড়াতে চান। বাবা-মা কত স্বপ্ন নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করান। তাহলে তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কি? বড় হয়ে ভালো চাকরি পেয়ে তাদের ছেড়ে চলে যাওয়া তাই না। অনেকেই এই জগন্য কাজটা করে থাকেন। তারা যে আমাদের এত কষ্ট করে মানুষ করলো তাদের একটা ইচ্ছা বা আকাংখা আছে। সেটা হলো শেষ বয়সে তাদের সাপোর্ট দেয়া, তাদের দেখাশোনা করা,তাদের পাশে থাকা। অনেক সময় দেখা যায় যে গরীব বাবা-মা ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য তাদের সমস্ত কিছু বিলিয়ে দেন তাদের চিন্তাভাবনা এই রকম থাকে যে শেষ বয়সে ছেলেমেয়েরাই তাদের দেখবে। আবার অনেক সময় দেখা যায় বাবা-মায়ের সার্বিক অবস্থা তাই ছেলে মেয়ে তাদের ছেড়ে চলে যান মাস শেষে কিছু টাকা পাঠান। শুধু টাকা পাঠালেই যে ভালো থাকবেন তা কিন্ত নয়। আমাদের উচিত তাদের নিয়ে একটু চিন্তা করা। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, মা-বাবা খুশি থাকলে আল্লাহ ও খুশি থাকেন।

মোঃ আল-আমিন মিয়া

বাহুবল, হবিগঞ্জ।

ই-মেইলঃ alaminhabiganj@yahoo. com