বেড়েই চলেছে স্কুল বন্ধ দিয়ে পিকনিক

বর্তমান সময়ে পড়ালেখা বন্ধ দিয়ে চলছে। পিকনিক ছাত্রছাত্রীদের সামনে পরীক্ষা রেখে বাধ্য হয়ে পিকনিকে যেতে হয়। এছাড়া পিকনিকের জন্য জনপ্রতি চাঁদা ধরা হয় ৫০০ থেকে ৭০০ টাকার উপরে কিন্তু অনেকেই গরিব বলে টাকা দিতে পারে না। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ধমক খেতে হয়! অথচ তাদের পড়াশোনার কী হবে তা নিয়ে চিন্তা করেন না শিক্ষক। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে এটা সুনিশ্চিত। এই ক্ষেত্রে পরিবারকেই সবচেয়ে বেশি সচেতন ও কঠোর হতে হবে। তার সঙ্গে সরকারকেও অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে।

মোহাম্মদ জীবন আহমেদ

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সিলেট।

ই-মেইলঃ jibonsylhet2005@gmail. com