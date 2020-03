মুন্ডুমালা পৌরসভায় মাস্ক ও চাল বিতরণ

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরের মুন্ডুমালা পৌরসভায় পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রাব্বানীর পক্ষে মুন্ডুমালা পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান নিম্ন আয়ের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে পরিবার প্রতি ১০ কেজি চাল ও মাস্ক বিতরণ করেছেন। চলতি বছরের ৩০ মার্চ সোমবার সকালে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র গোলাম রাব্বানী। এদিন দিনব্যাপী সাইদুর রহমান তার অনুগত নেতাকর্মীদের নিয়ে পৌর এলাকার প্রায় ৩০০ পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দিয়েছেন। অন্যদিকে একই দিনে মুন্ডুমালা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর, উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও পৌর মেয়র নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়রন প্রত্যাশী তরুণ নেতৃত্ব নাহিদ হাসান ব্যক্তিগত উদ্যোগে পৌরসভার বিভিন্ন পাড়া-মহল­ার নিম্ন আয়ের হতদরিদ্র প্রায় ৩০০ পরিবারের মাঝে মাস্ক ও শুকনো খাবার বিতরণ করেছেন। এছাড়াও করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃস্টির লক্ষে করোনাবিরোধী প্রচার-প্রচারণা, মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করেছেন। এদিকে একই দিনে তানোর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও তানোর পৌর মেয়র মিজানুর রহমান মিজান তানোর পৌর এলাকার গুবিরপাড়া, তানোর, গোল­াপাড়া ও পৌরসভার প্রধান প্রধান সড়কে জীবানুনাশক ওষুধ ¯েপ্র ও মাস্ক বিতরণ করেছেন। অন্যদিকে একই দিনে গোদাগাড়ী উপজেলার রিশিকুল ইউপি চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম (টুলু) স্থানীয় সাংসদের পক্ষ থেকে ইউপির ৩০০ নিম্ন আয়ের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে পরিবার প্রতি ১০ কেজি করে চাল, শুকনো খাবার ও মাস্ক বিতরণ করেছেন। এছাড়াও ইউপির প্রতিটি ওয়ার্ডের জনবহুল স্থানে জীবানুনাশক ওষুধ ¯েপ্র শুরু করেছেন। এদিকে তানোর পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও সমাজবেবক আবুল বাসার সুজন স্থানীয় সাংসদের পক্ষ থেকে পৌরসভার বিভিন্ন পাড়া-মহল­ায় নিম্ন আয়ের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে চাল,শুকনো খাবার, মাস্ক বিতরণ ও জীবানুনাশক ওষুধ ¯েপ্র করেছেন। #

