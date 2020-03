যারা ঘুষ দুর্নীতিতে অঢেল অর্থ কামিয়েছেন, একাংশ জনগণকে দিন

সারাদেশে গত ১১বছরে যারা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে রাতারাতি বিপুল অবৈধ অর্থ সম্পদ গড়েছেন তাদের এখন দুহাতভরে মানুষকে সাহায্য করার সময়। স্থানীয় প্রশাসন, মেয়র, ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের হাতে নগদ অর্থ ও খাবার তুলে দিন। এই অর্থতো আপনাদের কষ্টার্জিত নয়, ঘুষ দুর্নীতির টাকা। জনগণের টাকা।

মানুষের টাকার একটা অংশ মানুষকে তার দুঃসময়ে ফিরিয়ে দেবেননা কেনো? একদিনতো চড়া মাশুল গুণতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে দিন। জেলা প্রশাসকের হাতে দিন। ইওএনও’র হাতে দিন। ইউপি চেয়ারম্যানদের হাতে দিন। সৎ সাধারণ মানুষ মানবিক হাত বাড়িয়েছে।

সৎ মানুষরা কষ্টের একদিনের বেতন অনেকে দিচ্ছে। আপনি চুরির দুর্নীতির টাকা এখন না দিলে কবে দেবে? এখনই জনগণের টাকার একাংশ ফিরিয়ে দিন। গণরোষ কিছুটা হলেও কমবে। দেখবেন এই সুযোগে আবার চাঁদাবাজি করবেন না।

লেখক: পীর হাবিবুর রহমান, নির্বাহী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন।