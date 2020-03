লক্ষ্মীপুরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাংবাদিক নিহত

লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় সাংবাদিক রাশেদ খান হেলাল নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অপর আরোহী। রোববার (২৯ মার্চ) রাত ১০টার দিকে উপজেলার গুচ্ছগ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হেলাল যায়যায়দিন পত্রিকার রামগতি উপজেলা প্রতিনিধি। আহত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। তিনি একই মোটরসাইকেল আরোহী ছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান বলেন, মোটরসাইকেলযোগে সাংবাদিক হেলালসহ দুইজন গুচ্ছগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় সড়কের পাশে বালুর স্তুপে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুইজনই পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই হেলাল মারা যান। আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ঢাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করার জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।