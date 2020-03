সুন্দরগঞ্জে ভ্রাম্যমান আদালতে ৪ ব্যবসায়িকে জরিমানা

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে খাবার হোটেল ও চা স্টাল খোলা রাখার অপরাধে ৪ ব্যবসায়িকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী লুতফুল হাসান। জানা যায়, ৩০ মার্চ সোমবার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মজুমদারহাটের ব্যবসায়িরা সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে দোকান খোলা রাখা হয়েছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা প্রশাসন অভিযান চালিয়ে এক খাবার হোটেলের মালিক ও তিন চা স্টাল মালিককে আটক করে। পরে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে হোটেল ব্যবসায়ি নুরুল আমিনের এক হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়া চা স্টাল মালিককে জহুরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম ও আবুল কাশেমসহ প্রত্যেকের ৫শত টাকা করে জরিমানা করা হয়। সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী লুতফুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

