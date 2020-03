সেনাবাহিনী দেখে ভয় পাওয়া রিকশাচালকের মুখে হাসি

সোহেল মিয়া একজন রিকশাচালক। করোনাভাইরাসের প্রভাবে সরকারিভাবে সব কিছু বন্ধ ঘোষণার আগেও প্রতিদিন রিকশার জমা খরচ দিয়ে ৫০০ টাকা থাকতো। কিন্তু বন্ধ ঘোষণার পর তিন দিন রিকশা নিয়ে বের হতে পারেনি। এতেই সংসার চলাতে খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছে। চাল, ডাল, তেল, লবণ সবই শেষ হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে রিকশা নিয়ে বের হয়েছেন ভোর ৫টায়। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর ২টা বাজলেও ১০০ টাকা উপার্জন করা সম্ভব হয়নি। কোথায় থেকে রিকশার জমা দেবেন আর কিভাবে সংসারের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় নিবেন। বিকেলে যখন রিকশা নিয়ে ঘুরছিলেন তখন সেনাবাহিনীর সদস্যরা রিকশা আটক করে রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করায়। ততক্ষণে সোহেল মিয়ার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর দু চোখ দিয়ে জল আসছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর গাড়ি থেকে তেল, ডাল, লবণ, আলুসহ সহ্য সহায়তা দেন ইউএনও নাহিদা বারিক। তখন আরো বেশি করে চোখের জল ঝরতে থাকে। তবে সেটা ভয় বা দুঃখের নয় বরং আনন্দ অশ্রু।

পরে হাসি মুখে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে বাড়ি পথে রওনা দেন সোহেল। রোববার (২৯ মার্চ) বিকেলে শহরের চাষাঢ়া গোল চত্ত্বর এলাকায় দেখা গেছে এ দৃশ্য। আর পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানান সোহেল মিয়া নিজে। পরে তিনি সরকার ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জন্য দোয়া করেন।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রোববার বিকেলে চাষাঢ়া গোল চত্ত্বর এলাকায় সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিদা বারিক এ আয়োজন করেন। এসময় সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

নাহিদা বারিক জানান, জেলা প্রশাসন থেকে সদর উপজেলার অসহায় প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বরাদ্দ দেওয়া হয়। এগুলো ইতোমধ্যে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু বরাদ্দ রাখা হয়েছে নিতান্ত যারা অসহায় জীবনযাপন করছেন। সংসারে অভাবের জন্য রাস্তায় বের হয়েছে উপার্জনের আশায়। সেইসব মানুষদের খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দিতে এ আয়োজন। যাতে তারা এ খাদ্য সামগ্রী নিয়ে কয়েকদিন বাসায় অবস্থান করে। তারা যেন কোন ভাবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত না হন। তাহলে আমরা সবাই ভালো থাকতে পারবো এবং করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সফল হবো।