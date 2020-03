৮ জিবি ইন্টারনেট ৮৯ টাকায়

মহামারি করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা হুঁ হুঁ করে বেড়ে চলেছে। এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৭,২৫১ জনের। আর আক্রান্ত বেড়ে হয়েছে ৫,৯৪,৩৪৪ জনে।

করোনা প্রতিরোধে এরই মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ক ফ্রম হোম সেবা চালু করেছে। বাড়িতে বসে কাজ করার জন্য বেশি প্রয়োজন ভালো ইন্টারনেট সংযোগ। এই ওয়ার্ক ফ্রম হোম সুবিধার জন্য বিশেষ অফার দিচ্ছে টেলিটক। দেশজুড়ে টেলিটকের গ্রাহকরা এই সুবিধা পাচ্ছেন।

প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, আতঙ্ক নয়, সচেতনতায়ই পারে এই সময়ে বিশ্বময় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সাহস সঞ্চার করতে। তাই এই সময়ে দ্রুত ও সহজে করোনা সংক্রান্ত যেকোন তথ্য প্রাপ্তির জন্য টেলিটক দিচ্ছে ১৫ দিন মেয়াদে ৮ জিবি ইন্টারনেট মাত্র ৮৯ টাকায়।

এছাড়া ৩০ দিন মেয়াদে ৩০ জিবি ইন্টারনেট মাত্র ৩২৯ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

এই অফার উপভোগ করার জন্য প্রিপেইড গ্রাহকগণ ডায়াল করুন *১১১*৮৯# অথবা *১১১*৩২৯# ।অথবা রিচার্জ করুন ৮৯ টাকা অথবা ৩২৯ টাকা।

অন্যদিকে গ্রাহকদের সেবা দিতে খোলা রয়েছে টেলিটকের কাস্টমার কেয়ার। পিপিই পরিহিত অবস্থায় কাস্টমার কেয়ারে সেবা দিচ্ছেন কর্মীরা।